Astaldi: finalizzato accordo da 1.830 milioni di dollari canadesi con Muskrat Falls

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Astaldi ha finalizzato un accordo con la canadese Muskrat Falls Corporation, per il completamento delle opere civili della centrale elettrica e delle strutture di presa per il Progetto Idroelettrico Muskrat Falls nella Provincia di Terranova e Labrador, Canada. Lo ha fatto sapere la società italiana in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio. L’accordo prevede un importo contrattuale pari 1.830 milioni di dollari canadesi e la determinazione di una nuova data per il completamento delle opere, in linea con l'attuale programma di ultimazione lavori previsto da Muskrat Falls Corporation per l'intero Progetto Idroelettrico Muskrat Falls. “La complessità dell'opera e del suo contesto hanno reso le negoziazioni articolate. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo", ha dichiarato Filippo Stinellis, amministratore delegato del gruppo Astaldi.