Astaldi brilla in Borsa grazie a vittoria gara in Turchia

Riccardo Designori 20 febbraio 2017 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Brilla in Borsa Astaldi. A sostenere le quotazioni dell’azienda romana, con l’azione che al momento passa di mano a 5,965 euro (+3,74% sui prezzi di chiusura di venerdì), la vittoria in consorzio della gara per costruire l'autostrada Menemen-Aliaga-Candarli in Turchia.



La notizia è stata fatta trapelare da una fonte del ministero dei Trasporti turco, secondo cui l’offerta di Astaldi è stata la migliore tra le 6 presentate per il progetto. Astaldi si sarebbe impegnata a completare il lavoro in 9 anni e 10 mesi.