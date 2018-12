Astaldi brilla a Piazza Affari, più tempo da Tribunale per concordato preventivo e piano industriale

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Astaldi brilla a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 6% a 0,50 euro. A sostenere il titolo la decisione, annunciata ieri da parte della società romana, che il tribunale di Roma ha concesso più tempo per presentare la proposta di concordato preventivo e il piano industriale, accogliendo la sua richiesta. Nei giorni scorsi infatti la società aveva presentato l'istanza per una proroga di 60 giorni del termine, originariamente fissato allo scorso 16 dicembre."Notizie positive per gli obbligazionisti, in quanto l'estensione del termine per la proposta di composizione del credito era necessaria per valutare le proposte di Salini e Ihi per garantire la continuità dell'attività aziendale", segnalano gli esperti di Fidentiis.