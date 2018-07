Asta Tesoro: tassi in calo per BTP a 5 anni, in rialzo per BTP a 10 anni

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro italiano ha collocato 2 miliardi di euro di BTP a cinque anni, con un rendimento in lieve ribasso all'1,80%. Emessi anche BTP a 10 anni per 4 miliardi, a fronte di tassi saliti al 2,87% e CCTeu per 1,5 miliardi, con il rendimento in rialzo all'1,75%.