Asta Tesoro: rendimenti in calo per Btp a 3 e 7 anni

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato oggi all’asta la settima tranche del BTp con scadenza a 3 anni (15/04/2021). A fronte di una richiesta di 3,927 miliardi l’importo emesso è stato di 2 miliardi. Il rendimento è sceso di 5 centesimi arrivando all’1,10%.Rendimento in calo anche per l’asta Btp a 7 anni (scadenza 15/05/2025) di 6 centesimi attestandosi al 2,31%. A fronte di richieste per 3,272 miliardi l'importo emesso è stato pari a 2 miliardi.Emessa anche oggi all’asta del Tesoro la 12ma tranche del BTp a 15 anni (scadenza 01/09/2033) - con rendimento in aumento di 67 punti base al 3,04% - e la quarta tranche del BTp a 20 anni (scadenza 01/09/2038), con rendimento al 3,28 per cento.