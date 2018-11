Asta Tesoro: boom di richieste per BTP a tre anni, forte calo rendimenti. Emessi anche BTP a 7 e 20 anni

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Buoni i risultati dell'asta dei titoli di stato, che ha avuto per oggetto Btp a 3 e 7 anni per 3,8 miliardi di euro complessivi e una emissione, anche, di Btp a 20 anni, per un valore di 1,25 miliardi.Il Tesoro ha offerto, per l'esattezza, 2 miliardi di BTP a tre anni, a fronte di una domanda quasi doppia, pari a 3,792 miliardi.Il bid to cover si è attestato così a quota 1,98. Considerevole la flessione dei rendimenti, che sono scesi di 53 punti base all'1,98%.Emessi altri 1,75 miliardi di Btp a 7 anni, a fronte di tassi al 3,12 per cento, 16 punti base in meno rispetto all'asta precedente (sempre dell'11 ottobre).Il Tesoro ha collocato infine BTP a 20 anni, con rendimenti al 3,90%.