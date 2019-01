Asta CTZ: assegnati titoli per 2,5 miliardi, rendimento scende ancora (0,366%)

Titta Ferraro 25 gennaio 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Rendimenti in ulteriore calo nell'asta di CTZ tenuta oggi dal Tesoro, la prima del classico trittico di aste di fine mese. Assegnati titoli biennali (scadenza novembre 2020) per 2,5 miliardi di euro, il massimo dell'ammontare previsto (range era 2-2,5 mld). Dall'emissione, è risultato che il rendimento è sceso allo 0,366%, in flessione di 33 punti base rispetto al precedente collocamento di dicembre. La domanda si è attestata a 3,675 miliardi di euro a fronte di 2,5 miliardi assegnati con bid to cover di 1,47.Il Tesoro ha emesso anche BTP indicizzati (BTPei) per 1,25 miliardi, al tasso dell'1,69% e a fronte di una domanda di 1,622 miliardi (rapporto di copertura di 1,92).