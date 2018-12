Asta Btp: tassi in netto calo ai minimi da parile, decennale assegnato al 2,7%

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

L'ultima asta del 2018 vede l'assegnazione di titoli a media-lunga scadenza con i tassi dei Btp a 5 e 10 anni che scendono entrambi ai minimi dallo scorso aprile. Nel dettaglio il Tesoro ha allocato Btp a 5 anni per 2 miliardi di euro, il massimo dell'importo offerto, al rendimento medio dell'1,79%, in calo di 59 punti base rispetto all'asta di un mese fa e sui minimi dallo scorso aprile. Il rapporto di copertura è stato 1,34. In calo anche i rendimenti del decennale con scadenza dicembre 2028, assegnati per 1,51 mld con tasso medio del 2,7% (-54 pb rispetto ad asta precedente). Il rapporto di copertura è stato 1,53. Il decennale con scadenza febbraio 2028 è stato invece assegnato al rendimento del 2,5% per complessivi 738 mln. Assegnati anche CCTeu per 750 mln al rendimento medio dell'1,81% (-51 pb).