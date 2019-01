Asta Btp: rendimenti in deciso calo per i titoli a 3 e 7 anni

Titta Ferraro 11 gennaio 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Riscontri positivi dall'asta di Btp, la seconda del 2019 dopo il debutto di ieri con l'asta Bot annuali. Il Tesoro ha allocato titoli a media e lunga scadenza per complessivi 6,5 miliardi di euro, ossia il massimo della forchetta prevista. Nel dettaglio sono stati allocati Btp triennali per 3 miliardi con rendimento medio dell'1,07%, in forte calo rispetto all'1,98% della precedente asta di titoli di analoga durata tenutasi a novembre. Il Btp a 7 anni ha visto il collocamento di titoli per 2,25 mld al tasso medio del 2,35% (dal 3,12 per cento dell'asta di novembre). Infine allocato il Btp con scadenza 2048 per 1,25 mld al rendiento del 3,68%.Abbastanza sostenuta la domanda con rapporto di copertura pari a 1,49 per i Btp triennali; bid-to-cover più sostenuto per quello a 7 anni (1,64), mentre per quello a 30 anni il rapporto di cpertura è stato 1,35.