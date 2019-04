Asta Btp fa il pienone, tassi stabili per i titoli a 3 e 7 anni

Titta Ferraro 11 aprile 2019 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Nuovo sold out per l'asta Btp. Il Tesoro ha collocato oggi Btp per 7,75 miliardi di euro, il massimo dell’ammontare previsto. Il Btp a tre anni (scadenza luglio 2022, cedola dell’1%) ha evidenziato una domanda pari a oltre 4 mld (4,039 mld) con l’allocazione del massimo dell’ammontare previsto, ossia 2,5 mld (forchetta era 2-2,5 mld). Il rapporto di copertura è quindi 1,62 con tasso medio di assegnazione che è stato dell’1,08% in lieve salita dall'1,06% di un mese fa.Il Btp a 7 anni (luglio 2026) è stato invece assegnato al rendimento del 2,05%, identico a quello dell'asta precedente; il rapporto di copertura è stato di 1,36 dall'1,4 precedente. L'ammontare allocato è di 3,75 miliardi con richieste oltre il muro dei 5 miliardi. Infine, il Btp a 15 anni (scadenza marzo 2035) ha visto una domanda per 2,055 mld con l’assegnazione di 1,5 mld al tasso del 3%.