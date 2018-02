Asta Btp fa il pieno: titolo trentennale allocato al rendimento del 3,16%

Titta Ferraro 13 febbraio 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Domanda sostenuta nell'importante asta Btp tenuta oggi. Il Tesoro ha collocato titoli a 3, 7 e 30 anni per un ammontare vicinissimo al target massimo (7,672 miliardi rispetto ai massimi 7,75 mld) con rendimenti in lieve salita rispetto alla precedente asta.Nel dettaglio collocati Btp a tre anni per 2,5 mld al rendimento medio dello 0,05% con domanda per 4,132 miliardi (bid to cover di 1,65). Allocati poi Btp a 7 anni per 2,927 miliardi con domanda per 4,017 mld (bid to cover di 1,37) e rendiemnto medio di assegnazione dell'1,43%. Infine il Btp trentennale con scadenza 2048 ha visto l'allocazione di titoli per 2,25 miliardi al rendimento medio del 3,16%. Il bid to cover è stato di 1,33.