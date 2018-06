Asta Btp fa il pieno con tassi in calo, domanda debole rispetto a un mese fa

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Buoni riscontri dall'asta Btp. Il Tesoro ha collocato Btp e Ccteu per complessivi 6,5 miliardi di euro, ossia il massimo del range previsto. Nel dettaglio allocati Btp a 10 anni per 2,5 mld al rendimento medio del 2,77%, che si confronta con il 3% dell'asta del 30 maggio, tenutasi nel pieno della crisi politica prima della formazione del governo M5S-Lega. Il rapporto di copertura del titolo decennale è stato 1,26 rispetto all'1,48 di un mese fa.Allocati poi Btp a 5 anni per 2 mld al rendimento dell'1,82% dal 2,32% precedente. Il rapporto di copertura è stato 1,34. Infine il Tesoro ha collocato Ccteu per 2 mld al rendimento dell'1,67% dal 2% precedente con bid-to-cover dell'1,3.