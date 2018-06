Asta Btp convincente: collocati titoli per 5,63 miliardi, rendimento del triennale balza all'1,16%

Titta Ferraro 13 giugno 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Fa quasi il pieno l'asta Btp tenuta oggi dal Tesoro. Collocati compessivamente Btp a media-lunga scadenza per oltre 5,63 miliardi, vicino al massimo previsto di 5,75 mld. A non fare il pieno è stata l'emissione più sostanziosa, quella del Btp a sette anni.Nel dettaglio il Tesoro ha collocato Btp a tre anni per 2 miliardi di euro (massimo del range previsto 1,5-2 mld) al rendimento medio di 1,16% dallo 0,07% dell'asta di titoli di analoga durata tenutasi un mese fa (11 maggio). Il tasso di copertura (bid-to-cover) è stato di 1,67.Collocati anche Btp a 7 anni per 2,13 mld (range era 1,75-2,25 mld) al rendimento medio del 2,37% dall'1,34% precedente. Infine sulle lunghe scadenze, collocati 1,033 mld di Btp 2048 al rendimento del 3,54% dal 2,88% dell'asta di aprile, mentre del Btp 2046 è stato collocato un ammontare di 468 mln al rendimento del 3,42%.