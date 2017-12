Asta Btp: collocati titoli per 4,9 miliardi, titolo a 5 anni rende lo 0,6%

Titta Ferraro 28 dicembre 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Collocati oggi Btp a media-lunga scadenza per 4,9 miliardi. Il Tesoro, nell'ultima asta del 2017 ha allocato Btp a 5 anni (scadenza agosto 2022) per 2,4 miliardi al rendimento dello 0,60%, in rialzo di 1 punto base rispetto alla precedente asta. Collocati anche titoli decennali con scadenza giugno 2027 (1 mld al rendimento dell'1,83%) e agosto 2027 (1,5 mld al rendimento dell'1,86%). Sempre oggi collocati anche Ccteu aprile 2025 per 2 mld al rendimento dello 0,48%.