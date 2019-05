Asta Bot: tassi salgono, ma poco. Domanda molto sostenuta

Titta Ferraro 10 maggio 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

In salita, seppur moderata, i rendimenti dei Bot annuali. Nell'asta odierna, la prima del mese di maggio, sono stati allocati titoli a un anno per 6,5 miliardi di euro al tasso dello 0,122%, in rialzo di 5 punti base rispetto all'asta di Bot di analoga durata tenuta il mese scorso. Solida la domanda che ha toccato quota 10,395 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,60, in aumento rispetto all'1,59 di un mese fa.A ottobre 2018 il tasso di assegnazione del Bot annuale aveva toccato un picco dello 0,949%. Il mese scorso il rapporto di copertura (bid-to-cover) è stato pari a 1,59. Esattamente un anno fa, prima dell'emergere dell'ipotesi di un governo M5S-Lega i titoli a un anno vennero assegnati al tasso di -0,361%.Martedì 14 maggio è prevista la prossima asta con l'assegnazione di Btp a 3, 7 e 30 anni.