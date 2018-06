Asta Bot: rendimento torna in area zero dall'1,23% di un mese fa. Boom della domanda

Titta Ferraro 27 giugno 2018 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Si sgonfiano i rendimenti dei Bot a sei mesi nell'asta odierna del Tesoro. A fronte di richieste per 12,88 miliardi, questa mattina il Ministero dell’Economia ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro (rapporto di copertura a 1,98 rispetto a 1,19 di un mese fa). Il rendimento medio si è attestato allo 0,092%, in calo di 112 punti base rispetto all'1,213% del mese scorso, con l'asta tenutasi il 29 maggio, in corrispondenza con l'apice della crisi politica in Italia.