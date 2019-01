Asta Bot regala ritorno tassi in negativo per la prima volta da aprile

Titta Ferraro 29 gennaio 2019 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

L'asta Bot tenuta oggi dal Tesoro ha visto l'assegnazione di titoli a sei mesi per 6,5 miliardi di euro. Il rendimento medio di assegnazione è stato di -0,025%, in netto calo dallo 0,215% dell'asta precedente. Si tratta del rendimento più basso da aprile 2018. Indicazioni molto forti dalla domanda che è stata di 11,83 miliardi. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,82 volte, in netto aumento dall'1,33 precedente.