Asta Bot e parole Tria spingono lo spread ai minimi, tasso Btp mai così basso da luglio scorso

Titta Ferraro 29 gennaio 2019 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sulla carta italiana in scia ai forti riscontri arrivati dall'asta Bot odierna. Lo spread ha toccato i nuovi minimi a oltre 4 mesi a quota 242 punti base, con il rendimento del Btp decennale sceso fino al 2,62%, minimo da luglio 2018. Rispetto ai picchi toccati lo scorso autunno in scia alla presentazione della prima bozza del budget 2019, il rendimento del decennale italiano è sceso di oltre 100 punti.L'asta Bot ha visto l'assegnazione di titoli a sei mesi per complessivi 6,5 miliardi di euro. Il rendimento medio di assegnazione è stato di -0,025%, in netto calo dallo 0,215% dell’asta precedente. Si tratta del rendimento più basso da aprile 2018 per quanto concerne i titoli a sei mesi. Indicazioni molto forti dalla domanda che è stata di 11,83 miliardi. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,82 volte, in netto aumento dall’1,33 precedente.Oggi è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sui conti pubblici ribadendo l'impegno del governo a ridurre il debito in modo continuo e progressivo. Tria ha anche specificato che il debito è elevato "ma totalmente sostenibile".