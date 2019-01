Asta Bot convincente: tassi scendono ancora e domanda sfiora i 10,8 miliardi

Titta Ferraro 10 gennaio 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato 7 miliardi di euro di Bot annuali nella sua prima asta del 2019. In ripiegamento i rendimenti medi di assegnazione, pari allo 0,285% dallo 0,37% di un mese fa, quando già esano scesi notevolmente rispetto ai mesi precedenti a seguito dell'attenuarsi delle tensioni sullo spread con l'emergere della possibilità di un accordo con l'Ue al fine di evitare la procedura d'infrazione. A ottobre il tasso di assegnazione del Bot annuale aveva toccato un picco allo 0,949%. Il rapporto bid-to-cover è stato pari a 1,54, in calo rispetto all'1,62 di dicembre, con domanda complessiva per 10,79 miliardi di euro.Il Tesoro domani terrà l'asta di Btp a media-lunga scadenza per massimi 6,5 mld (titoli a 3, 7 e 30 anni).