Asta Bot: collocati titoli per 6,5 mld, rendimento ai nuovi minimi storici

Titta Ferraro 27 dicembre 2017 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato oggi Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro con rendimento negativo al nuovo minimo storico. Il rendimento di assegnazione è stato -0,457%, 2 punti base in meno rispetto a quanto all’asta del 28 novembre scorso.Il bid to cover è stato di 1,43.