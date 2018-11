Asta Bot: collocati titoli a un anno per 5,5 miliardi, rendimento ritraccia allo 0,63%

Titta Ferraro 12 novembre 2018 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato i 5,5 miliardi di euro di Bot annuali che sono stati offerti nell'asta odierna. In ripiegamento i rendimenti (0,63% il rendimento medio di assegnazione) dopo il boom dei tassi di un mese fa quando il titolo a un anno fu allocato allo 0,949%. Il rapporto bid-to-cover è stato pari a 1,67, sostanzialmente in linea con quello di ottobre (1,63).Il Tesoro domani metterà in asta Btp a media-lunga scadenza. Nel dettaglio è prevista l'emissione di Btp triennali per 2-2,5 mld di euro, di Btp con scadenza 2025 (750 mln - 1,25 mld euro) e infine Btp ventennali sempre per un ammontare compreso tra 750 mln e 1,25 mld di euro. In Germani invece è prevista l'asta di Schatz (bond biennali) per 4 mld di euro.