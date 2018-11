Asta Bot a 6 mesi con domanda forte, tassi in lieve aumento allo 0,163%

Titta Ferraro 28 novembre 2018 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Bene l'asta dei titoli di stato a sei mesi indetta oggi dal Tesoro. I Bot sono stati offerti per un valore di 6,5 miliardi, a fronte di una domanda pari a 10,4 miliardi. Il rapporto bid-to-cover si è attestato così a 1,60, in linea con quello di un mese fa. Il rendimento medio di assegnazione è stato dello 0,163%, in aumento dallo 0,159% dell'asta di Bot semestrali del 29 ottobre scorso.