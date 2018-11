Asta BTp: rendimenti in leggero calo ma collocati tutti i 4,25 miliardi di euro previsti

Alessandra Caparello 29 novembre 2018 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Rendimenti in calo per i BTp a 5 e 10 anni assegnati oggi all’asta dal Tesoro. Il collocamento ha fatto il pieno visto che il Tesoro ha assegnato tutti i 4,250 miliardi di euro di titoli di stato. Nel dettaglio sono stati collocati 2 miliardi di euro di Btp 2023 a un rendimento del 2,35%, in leggero calo dal 2,58% precedente e 2,25 miliardi di Btp 2028 al 3,24%.Per quanto riguarda la richiesta per il titolo quinquennale la richiesta è stata di 2,67 miliardi con un rapporto di copertura di 1,34, mentre per il decennale la domanda è stata di 3,17 miliardi con un rapporto di copertura di 1,41. Oggi all’asta anche due tranche di Ccteu a sette anni, una con scadenza ottobre 2024 ha registrato con rendimento al 2,22% e 608 milioni assegnati a fronte di 1,1 miliardi richiesti e un altro con scadenza settembre 2025 per cui sono stati collocati 641 milioni con rendimento del 2,31%, pressoché invariato rispetto al precedente.