Assoreti: raccolta netta positiva a dicembre, + 20,1% rispetto al mese precedente

Alessandra Caparello 3 gennaio 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

A novembre raccolta netta positiva di 2,0 miliardi di euro, con una crescita del 20,1% rispetto al mese precedente per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Lo rivela Assoreti secondo cui gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano positivi per 608 milioni di euro, come risultato dell’effetto congiunto dell’incremento dei premi netti versati sui prodotti assicurativi e della contrazione dei deflussi dalle gestioni collettive e da quelle individuali; il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è pari a circa 1,4 miliardi di euro.La raccolta netta sui titoli in regime amministrato è positiva per poco meno di 1,3 miliardi di euro: i dati, per i quali si dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto su tutte le tipologie di strumenti finanziari. Il saldo della liquidità è positivo per 90 milioni di euro.