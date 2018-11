Assogestioni: risparmio gestito, raccolta supera i 4 miliardi di euro nel terzo trimestre

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Un terzo trimestre da ricordare per l’industria del risparmio gestito che registra una raccolta netta positiva per 4 miliardi di euro contro i deflussi per quasi 5 miliardi dei tre mesi precedenti. Questo quanto emerge dalla mappa di Assogestioni, secondo cui a fare da traino sono state le gestioni di portafoglio (+3,6 miliardi), seguite dalle gestioni collettive (+454 milioni). Da inizio anno il saldo complessivo della raccolta è positivo per 13,8 miliardi, per 11 miliardi relativi alle gestioni collettive e per 2,8 miliardi ai mandati.La raccolta del sistema da inizio anno raggiunge i 13,8 miliardi di euro, sotto la spinta delle gestioni collettive (+11mld). Il patrimonio gestito è di 2.065 miliardi di euro. Circa 1.056 mld (51% degli AUM) sono investiti nelle gestioni collettive, mentre 1.009 mld (49% degli AUM) sono gli asset impiegati nelle gestioni di portafoglio. Le macrocategorie di fondi aperti che nel trimestre gli investitori hanno guardato con favore sono gli Azionari (+2,5mld), i Bilanciati (+1,9mld) ed i Flessibili (+1,4mld). Sono 33 i gruppi che promuovono fondi aperti PIR compliant. La raccolta netta di questi prodotti nel terzo trimestre è pari a 475 milioni di euro (+3,8mld da inizio anno) e il loro patrimonio promosso a fine settembre 2018 sfiora i 19 miliardi.