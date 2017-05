Assiteca: aumentata la quota in Artigianbroker, ceduta la partecipazione in Assiteca Crowd

Luca Fiore 19 maggio 2017 - 18:48

MILANO (Finanza.com)

Assiteca ha concluso gli accordi per l’acquisizione da Honeycomb di un ulteriore 20% in Artigianbroker portando quindi la propria partecipazione al 60%. Il trasferimento delle quote avverrà venerdì 26 maggio al prezzo di 110 mila euro.



Assiteca ha riservato in favore di Confartigianato, che attualmente detiene il 40%, un diritto di opzione in acquisto di un’ulteriore 10% della società.



Inoltre Assiteca ha ceduto la partecipazione, pari al 73,26%, detenuta in Assiteca Crowd (che ha contestualmente variato la propria ragione sociale in Action Crowd) al prezzo simbolico di 1 euro.



“La cessione di Assiteca Crowd, attiva nell’equity crowdfunding, è stata determinata dall’allungamento dei tempi di sviluppo dell’iniziativa, non in linea con la strategia di crescita del Gruppo Assiteca”, riporta la nota della società.