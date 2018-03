Assiteca: accordo per l’acquisto del broker assicurativo Assidea

Luca Fiore 19 marzo 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Assiteca, il cui titolo segna un rosso del 3,21% a 2,41 euro, ha annunciato di aver siglato un accordo preliminare per l’acquisto del 100% del capitale di Assidea, società attiva nel brokeraggio assicurativo.“L’acquisizione rientra nelle strategie di crescita per linee esterne di Assiteca che, grazie a questa operazione, potrà beneficiare di una significativa e consolidata presenza in Puglia”, riporta la nota della società.Il prezzo di acquisto sarà soggetto a un meccanismo di aggiustamento che opererà per un periodo di osservazione di 3 anni.