Assicurazioni: raccolta premi nel I trimestre in calo del 10,7%, debole il ramo vita

8 agosto 2017

MILANO (Finanza.com)

Nelprimo trimestre del 2017 la raccolta premi nei rami vita e danni del mercato assicurativo italiano è stata pari a 36,6 miliardi di euro, in calo del 10,7% rispetto all’analogo periodo del 2016. E' ciò che emerge dai dati pubblicati dall'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il calo è principalmente derivato dalla flessione del 13,8% (4,4 miliardi di euro) della raccolta vita, che rappresenta i tre quarti della raccolta complessiva e che già dallo scorso anno aveva esaurito la fase espansiva del triennio 2013-2015. La raccolta danni ha registrato invece un incremento dello 0,5% attestandosi a 9,1 miliardi di euro. Considerata anche la crescita nel quarto trimestre 2016, sembra essersi interrotto il trend di contrazione in atto dal 2012 della raccolta danni.