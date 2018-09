Assicurazioni Generali: per la conferma di Galateri sarà necessario modificare lo statuto

Luca Fiore 3 settembre 2018 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo aprile il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali sarà rinnovato. Il Presidente, Gabriele Galateri di Genola, non potrà essere confermato per raggiunti limiti di età a meno che non si metta mano all’articolo 29.1 dello statuto. Stando a quanto riportato sabato da Milano Finanza, la conferma dello status quo rappresenterebbe la soluzione caldeggiata dai soci italiani (Caltagirone, Benetton, Dea Capital e Del Vecchio).Nel caso in cui lo statuto non dovesse essere modificato, i soci italiani avrebbero già esplorato la candidatura dell’ex Ministro dell’Economia Domenico Siniscalco, attuale vice presidente di Morgan Stanley International.Sul titolo del Leone, Banca IMI ha una raccomandazione ADD con prezzo obiettivo a 16,8 euro, quasi 16 punti percentuali in più rispetto ai 14,5 euro attuali (+1,12%).