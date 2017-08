As Roma: Codacons chiede intervento Consob per verificare solidità bilancio su voci acquisto Shick

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

IlCodacons ha chiesto alla Consob di intervenire in seguito all'acquisto da parte della società AS Roma del calciatore Patrik Shick. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa (la Roma, quotata a Piazza Affari, non ha ancora emesso un comunicato ufficiale), Schick è costato ai giallorossi circa 40 milioni di euro (38 più 2 di bonus). In questo modo, diventerebbe il giocatore dell'AS Roma “più costoso di sempre”. Il Codacons ha chiesto alla Consob di verificare la solidità del bilancio della società con l'obiettivo di tutelare gli azionisti della società calcistica, che possono forse "rischiare un danno da un investimento di questa entità; soprattutto nel caso in cui il bilancio non fosse sufficientemente florido per affrontarlo e sostenerlo".