Ardian compra Neopharmed Gentili

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Private equity ancora in azione nel settore farmaceutico italiano. Dopo l'operazione Recordati-fondo Cvc, Ardian rileva la maggioranza di Neopharmed Gentili, società controllata da Mediolanum Farmaceutici. In base a quanto si apprende in una nota, Mediolanum Farmaceutici, azienda farmaceutica fondata nel 1972 dalla famiglia Del Bono, ha scelto Ardian quale partner strategico per proseguire nel piano di crescita nazionale e internazionale della controllata Neopharmed Gentili. In virtù dell’accordo, Mediolanum Farmaceutici resta socia di Neopharmed Gentili con una partecipazione di minoranza e Alessandro Del Bono ricoprirà il ruolo di presidente e amministratore delegato della società che ha il proprio headquarter a Milano. Confluiscono in Neopharmed Gentili le società del Gruppo Mediolanum Farmaceutici dedite allo sviluppo, produzione e commercializzazione in Italia di soluzioni ad alto valore terapeutico nelle aree vascolare, cardio-metabolica, respiratoria, antibiotica e dei farmaci da banco.Nel 2017 Neopharmed Gentili ha registrato vendite per 192 milioni di euro, in un settore in cui si posiziona con un marchio farmaceutico ben riconosciuto soprattutto in alcune aree terapeutiche specialistiche, oltre ad essere scelto da grandi aziende farmaceutiche quale partner affidabile e specializzato (si ricorda la consolidata partnership con Merck e Teva per la distribuzione di alcuni prodotti in licenza)."Il piano di acquisizioni portato avanti da Neopharmed Gentili, fino ad oggi, ha permesso di aumentare significativamente la propria quota di mercato, l’offerta di prodotti e rafforzato la top-line, ampliando inoltre la propria quota di prodotti di proprietà", si legge in una nota.Tra gli advisor di Ardian nei panni di M&A Advisor Rothschild & Co.