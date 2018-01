Ardian cede Rgi a Corsair Capital

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Ardian insieme al socio fondatore Paolo Benini ed al top-management, ha ceduto a Corsair Capital il 100% di Rgi, azienda leader nella fornitura di prodotti software e servizi tecnologici per il settore assicurativo. È quanto si apprende in una nota della società d'investimento francese. Grazie ad Ardian, che ha acquisito Rgi nel 2014 attraverso Ardian Expansion guidata in Italia da Paolo Bergonzini, la società si è potuta sviluppare in modo importante anche con acquisizioni all'estero."Grazie alla politica di condivisione dei profitti che caratterizza Ardian, si legge in una nota, i dipendenti di Rgi riceveranno un premio economico come riconoscimento per il loro prezioso contributo alla significativa crescita del Gruppo in questi anni".