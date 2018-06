Arca: offerta congiunta Bper-Popolare Sondrio per quote ex Venete (Messaggero)

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Bper e Popolare di Sondrio avrebbero presentato un'offerta non vincolante per il 39,8% di Arca Holding, cui fa capo il 100% di Arca Sgr, messo in vendita dalle liquidazioni di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Lo riporta "Il Messaggero", secondo il quale nelle ultime ore si sarebbero riuniti gli organi dei due istituti per ratificare le proposte non vincolanti avanzate dai rispettivi top management lo scorso 12 giugno, termine per il compimento del primo step della procedura. "L'offerta per la quota in questione sarebbe di 120-160 milioni, che implica unavalutazione del 100% di Arca in un range di 300-400 milioni", rimarcano gli analisti di Equita che confermano un rating buy su Bper e una raccomandazione hold su Popolare di Sondrio. Le due banche, prosegue Equita, "acquisirebbero la quota in proporzione a quella già detenuta, con Bper che salirebbe al 57% di Arca e Popolare sondrio al 37%".