Antitrust: chiusa la seconda moral suasion su influencer e marchi

L’Antitrust chiude la seconda moral suasion su influencer e marchi utilizzati dagli stessi sui social media. L’intervento di moral suasion ha avuto un esito in larga parte soddisfacente, scrive l’Autorità in una nota, in quanto gli influencer hanno recepito le indicazioni dell’Autorità, facendo un uso più intenso di avvertenze circa la presenza di contenuti pubblicitari nei post pubblicati sul proprio profilo Instagram e in altri casi, hanno scelto di rimuovere gli elementi grafici idonei ad esprimere un effetto pubblicitario, quali le etichette (tag) apposte su un’immagine che rinviano al profilo Instagram del brand.Al contempo l’Autorità antitrust ha avviato, su segnalazione di Unione Nazionale di Consumatori, un procedimento istruttorio nei confronti delle società Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. in A.S. e AEFFE s.p.a., quest’ultima riconducibile alla stilista Alberta Ferretti.