Antares Vision e Alpi (spac Mediobanca), raggiunto accordo per integrazione

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Antares Vision e Alpi (spac promossa da Mediobanca) hanno raggiunto un accordo per l’integrazione delle due società per accelerare il percorso di crescita della società fondata nel 2007 da Emidio Zorzella e da Massimo Bonardi. È quanto si apprende in un comunicato congiunto. Nel dettaglio, Alpi investirà 70 milioni di euro (50 milioni verranno apportati da Alpi in Antares Vision per rafforzarne il capitale e 20 milioni saranno destinati all’acquisto di azioni Antares), acquisendo post operazione circa un 12% dell’azienda bresciana. L’assemblea di approvazione della business combination si terrà nel prossimo mese di febbraio.L’accordo tra la spac promossa da Mediobanca il gruppo attivo nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, avviene a 10 mesi dalla quotazione in sull'Aim Italia di Alpi.Nell’operazione Antares è stata assistita da Rothschild & Co come advisorfinanziario.