Ansaldo Sts, vinto contratto da oltre 400 mln dollari per la metro di Baltimora

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Hitachi Ansaldo Baltimore Rail Partners, società costituita da Hitachi Rail Italy e la controllata statunitense di Ansaldo Sts, si è aggiudicata un contratto del valore di 400,5 milioni di dollari per la metropolitana di Baltimora. Nello specifico verranno forniti nuovi treni e un sistema di comunicazione e controllo per la Baltimore Metro Subway Link. Il primo treno per Baltimora è previsto in servizio entro il 2021.