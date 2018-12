Ansaldo Sts parteciperà ai lavori per sviluppo linea ferroviaria Brescia Est-Verona

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Ansaldo Sts è stata incaricata dal Consorzio saturno di realizzare parte delle opere tecnologiche per lo sviluppo della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia Est-Verona. L'importo complessivo delle opere affidate ad Ansaldo Sts ammonta a circa 98 milioni di euro, su un totale per il Consorzio Saturno di circa 272 milioni. Nello specifico, Ansaldo Sts ha il compito di progettare, costruire, installare e mettere in servizio gli impianti di segnalamento e di automazione su una linea lunga circa 48 km. Si occuperà inoltre delle sottostazioni elettriche, degli impianti anti-incendio, di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, nonché del sistema di sicurezza in galleria.