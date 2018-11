Ansaldo Sts firma contratto metro di Riyadh, valore 840 mln€

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 08:57

Ansaldo Sts, in qualità di leader del consorzio Flow, ha firmato ieri il contratto di O&M relativo alle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh. Il contratto prevede una durata di 12 anni, compreso il periodo di mobilization. Il valore registrato da Ansaldo Sts è pari a circa 840 milioni di euro. E' quanto si apprende in una nota stampa. Ansaldo Sts è leader del consorzio Flow, formato con Ferrovie dello Stato Italiane ed Alstom, nominato operatore di 4 linee (su 6) della rete metropolitana di Riyadh, attualmente in costruzione nella capitale del Regno dell'Arabia Saudita.Flow, ricorda la nota, fornirà l'intera gamma di servizi O&M per le linee 3, 4, 5 e 6 della lunghezza totale di 113 Km e per 50 stazioni di cui 2 stazioni principali e 5 stazioni di interscambio, 3 depositi e 3 OCC. I servizi includono anche il funzionamento della metropolitana, la sicurezza e l'assistenza ai passeggeri, la gestione degli impianti, la manutenzione degli edifici (stazioni, parcheggi, depositi ecc.) e il sistema di trasporto che comprende treni, segnalamento, telecomunicazione, alimentazione, informazioni ai passeggeri e altro. Il contratto O&M è stato concepito sulla base delle migliori pratiche a livello mondiale e KPI globali nella gestione e nella manutenzione delle metropolitane, in particolare nei settori dei servizi ai passeggeri, gestione degli impianti, del sistema di trasporto, salute e sicurezza, nonché servizi locali.