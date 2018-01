Ansaldo Sts e Atm vincono gara da 240 milioni in Danimarca per linea tramviaria di Copenhagen

Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Metro Service, società partecipata da Atm (51%) e da Ansaldo Sts (49%), ha vinto la gara per la gestione e manutenzione della Greater Copenhagen Light Rail Line3. Il valore del contratto è pari a circa 1,8 miliardi di corone danesi, circa 240 milioni di euro, per una durata prevista di 15 anni. La linea tramviaria, che attraversa da Nord a Sud la periferia della Capitale danese, sarà lunga 28 chilometri. La realizzazione della tramvia porterà alla creazione di circa 36.500 nuovi posti di lavoro, trasportando tra i 13 ed i 14 milioni di passeggeri l’anno e attraendo circa 32mila nuovi residenti nelle zone attraversate dal Ring3 entro il 2032. L'annuncio di oggi segue di pochi giorni quello relativo alla gara per la gestione e manutenzione delle linee M1 e M2 della metropolitana automatica di Copenaghen, che avrà durata quinquennale partendo dal primo gennaio 2019.