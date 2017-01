Ansaldo Sts: conferiti lavori per Alta Velocità/Alta Capacità Milano Genova, Terzo Valico dei Giovi

Luca Fiore 11 gennaio 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Il 28 dicembre 2016 il “Consorzio Saturno per la realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad alta velocità”, di cui Ansaldo STS è consorziata, ha firmato con il General Contractor, Consorzio Collegamenti Integrati Veloci, l’incarico per la realizzazione degli impianti tecnologici relativi al Progetto AV/AC (Alta Velocità e Alta Capacità) della linea Milano Genova, Terzo Valico dei Giovi.



“Lo scopo del lavoro di competenza di Ansaldo STS riguarda la fornitura dei sistemi tecnologici relativi agli impianti di segnalamento ferroviario, del sistema comando e controllo (SCCM/AV), di luce e forza motrice e quello per il monitoraggio della sicurezza in galleria”, riporta la nota della società.



L’importo complessivo delle opere affidate ad Ansaldo STS ammonta a 174,6 milioni di euro.



Il titolo STS sul listino milanese segna un -0,17% a 11,48 euro.