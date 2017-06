Ansaldo Sts: accordo quadro da 100 milioni con Rfi

Titta Ferraro 27 giugno 2017 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Ansaldo STS si è aggiudicata una procedura di affidamento avente ad oggetto un accordo quadro per il valore complessivo di 100 milioni di euro. L’accordo è relativo alla fornitura dei servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, riconfigurazione ed aggiornamento di apparati sviluppati da Ansaldo STS e presenti sulla rete RFI, della durata di due anni che disciplina principalmente servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di tutti gli apparati a tecnologia Ansaldo STS distribuiti sulla rete RFI; in secondo luogo interventi di riconfigurazione ed upgrade tecnologico di sistemi ed impianti di fornitura Ansaldo STS relativi principalmente alle tecnologie RBC, SCC/SCCM, ACC/ACCM, SSA, SCMT-T e CTC EVO. Questi impianti sono ad oggi in esercizio sulle principali direttrici del traffico nazionale su linea convenzionale (SCC / SCCM dei nodi di Torino, Milano, Verona, Venezia, Genova, Napoli, Palermo e sulle direttrici Tirrenica ed Adriatica), nonché su tutte le tratte AV/AC (coinvolgendo le tecnologie RBC/ERTMS LII, ACC/ACCM, SCC/SCCM).