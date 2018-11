Ansaldo Sts: Hitachi presenta Opa a Consob, prezzo fissato a 12,70 euro per azione

Valeria Panigada 20 novembre 2018 - 07:50

Hitachi, attraverso la controllata Hitachi Rail Italy Investments, ha presentato alla Consob il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo Sts non ancora detenute. Agli azionisti di Ansaldo Sts che aderiranno all'offerta del gruppo giapponese verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a 12,70 euro per azione. Il controvalore complessivo massimo dell'Opa, nel caso di adesione totalitaria, è di 279,76 milioni di euro.L'Offerta pubblica di acquisto su Ansaldo Sts era stata annunciata lo scorso 29 ottobre, dopo che i giapponesi di Hitachi erano saliti nel capitale all’82,6%. L'operazione era attesa dal mercato, alla luce del processo di consolidamento dell’industria dei trasporti, dopo la recente operazione di Alstom e Siemens che hanno firmato un accordo per una loro fusione.