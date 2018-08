Ansaldo Energia, Zampini: 'disponibili ad aiutare'. CdP, Palermo: 'pronti a finanziare imprese e infrastrutture'

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Mano tesa per la ricostruzione del ponte Morandi, oltre che da Fincantieri, anche da Ansaldo Energia. Così ha detto il numero uno, l'AD Giuseppe Zampini, nel corso di un sopralluogo nello stabilimento genovese che è stato sfiorato dal crollo del ponte."Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi sembra abbia dato totale disponibilità. Noi siamo una delle aziende di Cdp e quindi gestiremo al meglio e daremo al meglio un aiuto al territorio. Aiutando noi aiutiamo anche gli altri".A parlare è stato oggi anche il numero uno di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo, anche lui in visita a Genova:"Siamo venuti a incontrare la regione Liguria e il comune di Genova per valutare come il gruppo possa dare sostegno finanziario alle imprese e alle infrastrutture".