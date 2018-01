Anima: titolo negativo dopo dati raccolta

Luca Fiore 10 gennaio 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Seduta con il segno meno sul listino di Piazza Affari per Anima Holding, in rosso dell’1,71% a 6,03 euro. Ieri la società ha diffuso i dati sull’ultimo mese del 2016, che ha evidenziato una raccolta negativa per circa 122 milioni di euro (+945 milioni nel 2017).“Raccolta netta a dicembre sotto le attese”, riporta una nota di Equita (che stimava +100 milioni). “Nel mese ha pesato il rallentamento della raccolta delle banche e la decisione di Anima Holding di riscattare 70 milioni di liquidità investita in fondi obbligazionari in vista del pagamento di Aletti Gestielle”.Indicazioni sopra le stime invece per Azimut che ha chiuso il mese con +926 milioni di euro, portando così la raccolta netta dell’intero anno a quota 6,8 miliardi (superando il precedente record del 2015). Al netto del consolidamento delle masse delle acquisizioni, il gruppo Azimut ha conseguito una raccolta netta positiva di circa 700 milioni, contro i 400 milioni attesi da Equita. Il titolo AZM a Milano quota invariato a 16,51 euro.