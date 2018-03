Anima: raccolta netta positiva per 64 milioni a febbraio

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Anima ha evidenziato nel mese di febbraio una raccolta netta positiva per circa 64 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 409 milioni di euro. Il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 94,3 miliardi di euro, in aumento di circa il 29% rispetto al dato di fine febbraio 2017. “La correzione che i mercati azionari hanno registrato fra la fine del mese di gennaio e la prima parte di febbraio ha chiaramente influito sulle dinamiche di investimento dei risparmiatori rallentandone come di consueto le scelte di breve periodo - ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato del gruppo - il risultato complessivo rimane comunque in territorio positivo".