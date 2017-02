Anima: raccolta netta negativa per 66 milioni a gennaio

Titta Ferraro 10 febbraio 2017 - 12:24

Inizio d'anno con segno meno per la raccolta netta del Gruppo Anima. Nel mese di gennaio 2017 è stata negativa per 66 milioni di euro. Il totale delle masse gestite a fine gennaio è di circa 72,3 miliardi di euro, con un aumento di circa il 4% sul dato di fine gennaio 2016. “L’avvio del 2017 continua a risentire delle incertezze e tensioni che hanno caratterizzato una buona parte dell’anno appena concluso. In particolare, continuiamo a registrare una minor propensione all’investimento da parte della clientela retail. Continuiamo invece a riscontrare forte interesse da parte della clientela istituzionale per nuove soluzioni di investimento personalizzate,” ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.