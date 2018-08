Anima: raccolta netta di 522 milioni a luglio, masse gestite salite del 36%

Valeria Panigada 7 agosto 2018 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Anima ha evidenziato a luglio una raccolta netta positiva per circa 522 milioni di euro. Il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 103,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 36% rispetto al dato di fine luglio 2017 anche grazie al consolidamento delle masse relative ai mandati assicurativi da Banca Aletti (pari a circa 9,4 miliardi di euro). “Il semestre - ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding - si apre con un dato molto importante, in linea con le nostre aspettative per una seconda parte dell’anno in deciso miglioramento per quanto riguarda la raccolta netta".