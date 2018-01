Anima: raccolta negativa a dicembre, ma su intero 2017 positiva per 945 milioni

Valeria Panigada 9 gennaio 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Anima ha evidenziato a dicembre una raccolta negativa per circa 122 milioni di euro, mentre da inizio 2017 la raccolta è stata positiva per circa 945 milioni. Il totale delle masse gestite del gruppo a fine dicembre è pari a circa 94,4 miliardi di euro, grazie al consolidamento delle masse di Aletti Gestielle Sgr (pari a oltre 19 miliardi) avvenuto per effetto del closing dell’operazione di acquisizione lo scorso 28 dicembre. Senza tenere conto dei patrimoni gestiti acquisiti, le masse gestite sono cresciute del 4% a 75,3 miliardi. “Il mese di dicembre si è chiuso con un dato di raccolta leggermente negativo, influenzato anche da un disinvestimento effettuato da Anima nell’ambito delle proprie politiche di gestione della liquidità", ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding e Anima Sgr, che guarda con fiducia al 2018, "anno in cui contiamo di poter cogliere i frutti dell’importante lavoro svolto e di proseguire nel virtuoso percorso di crescita”.