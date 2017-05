Anima Holding: raccolta netta a 280 milioni ad aprile

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di aprile 2017 è stata positiva per circa 280 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 675 milioni di euro. Il totale delle masse gestite a fine aprile 2017 è di circa 74,2 miliardi di euro, +5% sul dato di fine aprile 2016.



“La raccolta di aprile conferma il trend di miglioramento già visto in marzo; sul fronte retail si segnala l’avvio positivo del collocamento dei due fondi ‘PIR’ Anima Crescita Italia ed Anima Iniziativa Italia; questi fondi, distribuiti da tre su quattro fra i nostri strategic partner e da alcune altre banche italiane, hanno raccolto ad oggi circa 70 milioni di euro evidenziando l’interesse dei risparmiatori italiani per tale nuova soluzione di investimento”, ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding e Anima Sgr.