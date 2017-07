Anima Holding: discussioni preliminari per integrazione con Aletti Gestielle

Luca Fiore 10 luglio 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Sono in corso discussioni preliminari per verificare l’opzione di un’integrazione con Aletti Gestielle sgr. È quanto riporta una nota di Anima Holding. Il mercato apprezza spingendo il titolo ANIM fino a 6,76 euro, +5,38% rispetto al dato precedente.“Facendo seguito alle indiscrezioni di stampa recentemente pubblicate, e su richiesta delle autorità di vigilanza, Anima Holding spa conferma, come più volte dichiarato alla comunità finanziaria, l’interesse strategico per possibili aggregazioni con altre società di gestione del risparmio”.“Con specifico riferimento all’eventualità di una integrazione con Aletti Gestielle sgr, questa sarebbe coerente con tali linee guida di crescita per linee esterne dato anche il rapporto in essere fra i rispettivi Gruppi”.“Sono in corso discussioni preliminari per verificare se tale opzione sia percorribile”.